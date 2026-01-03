Serie A pareggi tra Sassuolo e Parma finisce 1-1 e Genoa e Pisa

Nella 18ª giornata di Serie A, si sono disputate due partite alle 15, entrambe terminate con il risultato di 1-1. Sassuolo e Parma hanno concluso il match in pareggio, così come Genoa e Pisa. Questi risultati evidenziano l’equilibrio delle gare di oggi nel campionato italiano.

Nelle due gare delle 15 del sabato della 18esima giornata di serie A si registrano due pareggi, entrambi con il risultato di 1-1 nelle due sfide Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Al Mapei derby vivace con ribaltamenti di fronte. Sassuolo e Parma hanno pareggiato 1-1 nel derby emiliano valido per la 18a giornata di Serie A. Ancora un mezzo passo falso per i neroverdi di Fabio Grosso, al terzo pareggio nelle ultime quattro partite. I 23 punti in classifica tiene al sicuro il Sassuolo dalle sabbie mobili della zona retrocessione, ma lo allontana dai sogni europei. Punto prezioso, invece, per il Parma di Cuesta in chiave salvezza.

Sassuolo-Parma 1-1, derby emiliano divertente: il solito Mateo Pellegrino risponde a Thorstvedt, pareggio tra Fabio Grosso e Cuesta - Sassuolo e Parma ci regalano un derby emiliano divertente e con diverse situazioni interessanti. eurosport.it

Serie A, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa: pari e rimpianti. La classifica aggiornata - Classifica aggiornata della Serie A dopo le ultime partite: Milan al comando, Inter e Napoli in corsa scudetto, lotta serrata in zona salvezza. ilovepalermocalcio.com

