Serie A oggi Atalanta-Roma | orario probabili formazioni e dove vederla
La partita tra Atalanta e Roma si disputerà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo, valida per la 18ª giornata di Serie A. Di seguito, orario, probabili formazioni e modalità di visione dell’incontro.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Orario, data e luogo dell’incontro. La sfida tra Atalanta BC e AS Roma, valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Si tratta di un confronto importante sia per la classifica che per il morale delle due squadre a inizio d’anno. Dove vedere la partita in tv e in streaming. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su DAZN, che detiene i diritti dell’intera Serie A, e sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 per gli abbonati alla pay tv satellitare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Atalanta-Roma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Atalanta-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla
Serie A, oggi Atalanta-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atalanta-Roma, la conferenza di Gasperini LIVE; Atalanta-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni; Atalanta-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita.
Atalanta-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni - Roma è la partita che si gioca oggi, sabato 3 gennaio, alle 20:45 e valida per il 18° turno di Serie A. fanpage.it
Atalanta-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - È la grande serata del primo ritorno a Bergamo da avversario di Gasperini contro quella Dea che deve vincere per risalire la classifica ... tuttosport.com
Atalanta-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv - Roma è il big match della 18ª giornata di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vedere la sfida in tv e streaming. europacalcio.it
Atalanta-Roma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla - facebook.com facebook
Iniziano oggi le A2A Final Eight 2026 di Coppa Italia Serie A2 Si scende in campo per i quarti di finale Tutte le partite in chiaro su FLIMA flima.tv Acquista qui gli ultimi biglietti disponibili derthonabasket.vivaticket.it #LBFLIVE x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.