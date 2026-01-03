La partita tra Atalanta e Roma si disputerà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo, valida per la 18ª giornata di Serie A. Di seguito, orario, probabili formazioni e modalità di visione dell’incontro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Orario, data e luogo dell’incontro. La sfida tra Atalanta BC e AS Roma, valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Si tratta di un confronto importante sia per la classifica che per il morale delle due squadre a inizio d’anno. Dove vedere la partita in tv e in streaming. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su DAZN, che detiene i diritti dell’intera Serie A, e sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 per gli abbonati alla pay tv satellitare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Serie A, oggi Atalanta-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Atalanta-Roma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Atalanta-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie A, oggi Atalanta-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atalanta-Roma, la conferenza di Gasperini LIVE; Atalanta-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni; Atalanta-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Atalanta-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni - Roma è la partita che si gioca oggi, sabato 3 gennaio, alle 20:45 e valida per il 18° turno di Serie A. fanpage.it