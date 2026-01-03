Serie A Juventus-Lecce | probabili formazioni e dove vederla in tv
La Juventus affronta il Lecce nell’incontro di Serie A in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18 all’Allianz Stadium. La partita, valida per la 18ª giornata, rappresenta un’occasione importante per i bianconeri di consolidare la loro posizione in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro in televisione.
Il nuovo anno della Juventus si apre davanti al proprio pubblico. Sabato 3 gennaio 2026, alle ore 18, i bianconeri ospitano il Lecce all’Allianz Stadium per la 18ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di proseguire un momento estremamente positivo e iniziare il 2026 nel segno della continuità.Pre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
