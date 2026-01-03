Serie A Juventus-Lecce 1-1 David sbaglia un rigore | gol e highlights

La Juventus e il Lecce si sono affrontati all’Allianz Stadium in un pareggio 1-1, con un episodio decisivo: il rigore sbagliato da David. La gara ha visto i bianconeri dominare il gioco, ma i tre punti sono sfuggiti per un errore che ha segnato l’esito finale. Un risultato che apre uno sguardo sulle dinamiche e le opportunità della squadra in questa fase del campionato.

La Juventus inaugura il 2026 con un pareggio che racconta molto più di quanto dica il risultato. All'Allianz Stadium finisce 1-1 contro il Lecce, ma la sensazione è chiara: i bianconeri hanno fatto la partita dall'inizio alla fine, pagando a caro prezzo l'unica vera disattenzione concessa agli.

