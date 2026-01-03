Serie A harakiri Juve | David sbaglia il rigore e con il Lecce è solo 1-1

Nell’anticipo della 18ª giornata di Serie A, la Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Lecce, in una partita segnata da un rigore sbagliato da David. La prestazione mette in evidenza la necessità di rinforzare l’attacco, poiché attualmente la squadra fatica a trovare soluzioni efficaci in avanti. La situazione di David e Openda evidenzia l’urgenza di interventi sul mercato, considerando anche le incognite legate al ritorno di Vlahovic.

Alla Juve serve urgentemente un centravanti, perchè così la prossima Champions League è un miraggio. L'incredibile pareggio per 1-1 in casa contro il Lecce, nell'anticipo della 18a giornata di campionato, certifica come se ce ne fosse bisogno che David e Openda non sono più proponibili e che se si vuole provare a raggiungere il quarto posto non si può aspettare il ritorno di Vlahovic a scadenza di contratto. Pur giocando forse una delle migliori partite sul piano del gioco, i bianconeri falliscono una caterva di occasioni da gol e ne regalano uno al Lecce con Banda nel finale di primo tempo. La zampata vincente di McKennie in avvio di ripresa sembra il preludio a una possibile rimonta, ma un disastroso David si mangia un rigore a coronamento di un'altra prestazione negativa.

