Ecco le partite della 18ª giornata di Serie A 2025/26 trasmesse in diretta su Sky Sport e NOW. Gli incontri si svolgeranno da venerdì 2 a domenica 4 gennaio, con telecronisti dedicati e aggiornamenti in tempo reale. Per ogni match, disponibili pre e post partita, analisi e approfondimenti dagli inviati sul campo e dagli studi di Sky Sport. Un palinsesto completo per seguire la massima divisione del calcio italiano.

Venerdi 2 Gennaio alle 20:45 CAGLIARI - MILAN Sabato 3 Gennaio alle 20:45 ATALANTA - ROMA Domenica 4 Gennaio alle 18:00 VERONA - TORINO PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH, INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH. Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 20252026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata). 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 18a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

