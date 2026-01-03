La 18ª giornata della Serie A 2025/26 sarà disponibile in diretta su DAZN, con il palinsesto e i telecronisti curati da Simone Rossi di Digital-News. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sugli incontri, gli orari e le voci delle telecronache, per seguire con attenzione ogni partita della giornata. Un punto di riferimento per gli appassionati che desiderano un quadro completo della programmazione e delle coperture televisive.

DAZN SERIE A DIRETTA - 18a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 202526. DIGITAL-NEWS ( www.Digital-News.it ) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite. VENERDI 2 GENNAIO 2026 ore 20:45 Serie A 18a Giornata: Cagliari vs Milan (diretta) Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani Reporter: Andrea Matta Cagliari e Milan aprono il 18esimo turno di Serie A. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 18a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Leggi anche: Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 18a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Leggi anche: Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 18a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Da Maignan a Højlund: i Fantaconsigli per la 17ª di Serie A; Classifica Assistman in A, c'è un nuovo giocatore in vetta; LIVE! Roma-Genoa: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale del posticipo della 18a giornata di Serie A 2025/26; Modena - Monza: diretta live Serie B Calcio 26/12/2025.

Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - È in arrivo su DAZN il terzo match trasmesso anche gratuitamente e senza abbonamento: la ... digital-news.it