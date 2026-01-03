Serie A 18° turno | Atalanta-Roma 1-0

Nella 18ª giornata di Serie A, l’Atalanta ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Roma a Bergamo. Con questo risultato, la squadra bergamasca si porta all’ottavo posto con 25 punti, mentre i giallorossi mantengono la quarta posizione con 33 punti. La partita ha segnato il riscatto dell’Atalanta dopo la sconfitta contro l’Inter, rafforzando la propria posizione in classifica.

22.48 L'Atalanta riscatta il ko interno con l'Inter e batte la Roma: a Bergamo 1-0. Dea ottava a 25 punti, giallorossi sempre quarti a quota 33. Ritmi alti.Errore Ederson,doppia chance per Ferguson, rimediano Carnesecchi e Kolasinac. Vantaggio Dea con incornata di Scalvini su corner (12'). Zalewski e e Scamacca mancano il raddoppio. Un gol del centravanti annullato dal Var per suo precedente fuorigioco.Hermoso salva su De Ketelaere. Ripresa.Occasioni Roma di Ferguson,Soulé e Dybala. Fronte Atalanta ci provano Bernasconi e Krstovic.

