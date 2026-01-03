Sergio Leone la figlia contro Lory Del Santo | Cerca attenzione mediatica
Francesca Leone, figlia del regista Sergio Leone, accusa Lory Del Santo di cercare visibilità attraverso l’attenzione mediatica, contestando anche il ruolo di Caterina Balivo nel alimentare questa percezione. La discussione si inserisce in un contesto di polemiche pubbliche che coinvolgono figure note del mondo dello spettacolo, sollevando questioni sulla notorietà e le modalità di approccio ai media.
Francesca, figlia di Sergio Leone, ritiene che Lory Del Santo abbia agito per visibilità e punta il dito anche contro Caterina Balivo che avrebbe alimentato il danno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
