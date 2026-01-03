Francesca Leone, figlia del regista Sergio Leone, accusa Lory Del Santo di cercare visibilità attraverso l’attenzione mediatica, contestando anche il ruolo di Caterina Balivo nel alimentare questa percezione. La discussione si inserisce in un contesto di polemiche pubbliche che coinvolgono figure note del mondo dello spettacolo, sollevando questioni sulla notorietà e le modalità di approccio ai media.

Francesca, figlia di Sergio Leone, ritiene che Lory Del Santo abbia agito per visibilità e punta il dito anche contro Caterina Balivo che avrebbe alimentato il danno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sergio Leone, la figlia contro Lory Del Santo: “Cerca attenzione mediatica”

Leggi anche: Lory Del Santo accusa Sergio Leone di averla molestata: la figlia del regista la denuncia per diffamazione

Leggi anche: Lory Del Santo accusa Sergio Leone di molestie sul set: denunciata per diffamazione dalla figlia del regista comparso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Accusa Sergio Leone di molestie e la figlia del regista la denuncia, indagata Lory Del Santo; «Sergio Leone mi ha molestata»: Lory Del Santo imputata di diffamazione aggravata per le accuse al regista (morto nel 1989); Lory Del Santo accusata di diffamazione aggravata per le dichiarazioni contro Sergio Leone; Lory Del Santo denunciata per diffamazione dalla figlia di Sergio Leone: perché.

Lory Del Santo accusata di diffamazione aggravata per le dichiarazioni contro Sergio Leone - Lory Del Santo dovrà rispondere di diffamazione aggravata dopo le accuse di molestie mosse contro Sergio Leone in tv ... dilei.it