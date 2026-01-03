Serginho sulla finale di Istanbul | Avremmo perso anche se avessimo giocato una settimana
Serginho, ex calciatore del Milan, ha commentato la finale di Istanbul, affermando che, anche giocando un'intera settimana, la squadra avrebbe probabilmente perso. Le sue parole, rilasciate alla Gazzetta dello Sport, evidenziano un'analisi critica e riflessiva sull'esito di quella partita, sottolineando l'importanza di fattori che vanno oltre la semplice preparazione sportiva.
Sérgio Cláudio dos Santos, conosciuto come Serginho, ex calciatore del Milan, è tornato a parlare della finale persa di Istanbul ai microfoni della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Serginho: «A Istanbul avremmo perso la finale di Champions anche se avessimo giocato per una settimana intera»
Leggi anche: Sassaiola al pullman, gli ultras intercettati. “Se avessimo colpito l’autista avremmo fatto una strage”
Milan-Liverpool a Istanbul, Serginho sbotta: Tante cazzate, all'intervallo litigammo tutti. Una serata maledetta; Milan Serginho | Berlusconi inimitabile Istanbul? Questione mentale o di stregoneria….
Serginho: "Tante cazzate, a Istanbul all'intervallo litigammo tutti. Succedeva che..." - Serginho, ex calciatore del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. milannews.it
Serginho torna sulla finale di Istanbul: "Non è vero che festeggiavamo nello spogliatoio" - Nel corso del suo intervento per Radio Serie A, l'ex esterno del Milan Serginho ha ricordato la finale di Istanbul persa contro il Liverpool: "È strano perché eravamo una squadra che aveva in difesa ... tuttomercatoweb.com
Serginho: "All'intervallo litigammo tutti, volarono anche parole. Io sono dell’idea che a Istanbul avremmo perso anche se avessimo giocato per una settimana intera. Era una serata maledetta, irreale. La parata che Dudek fece sul tiro di Sheva è sovrannatura - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.