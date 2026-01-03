Serginho sulla finale di Istanbul | Avremmo perso anche se avessimo giocato una settimana

Serginho, ex calciatore del Milan, ha commentato la finale di Istanbul, affermando che, anche giocando un'intera settimana, la squadra avrebbe probabilmente perso. Le sue parole, rilasciate alla Gazzetta dello Sport, evidenziano un'analisi critica e riflessiva sull'esito di quella partita, sottolineando l'importanza di fattori che vanno oltre la semplice preparazione sportiva.

Serginho torna sulla finale di Istanbul: "Non è vero che festeggiavamo nello spogliatoio" - Nel corso del suo intervento per Radio Serie A, l'ex esterno del Milan Serginho ha ricordato la finale di Istanbul persa contro il Liverpool: "È strano perché eravamo una squadra che aveva in difesa ... tuttomercatoweb.com

Serginho: "All'intervallo litigammo tutti, volarono anche parole. Io sono dell’idea che a Istanbul avremmo perso anche se avessimo giocato per una settimana intera. Era una serata maledetta, irreale. La parata che Dudek fece sul tiro di Sheva è sovrannatura - facebook.com facebook

