Serginho sulla finale di Istanbul | Avremmo perso anche se avessimo giocato una settimana

Da pianetamilan.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serginho, ex calciatore del Milan, ha commentato la finale di Istanbul, affermando che, anche giocando un'intera settimana, la squadra avrebbe probabilmente perso. Le sue parole, rilasciate alla Gazzetta dello Sport, evidenziano un'analisi critica e riflessiva sull'esito di quella partita, sottolineando l'importanza di fattori che vanno oltre la semplice preparazione sportiva.

Sérgio Cláudio dos Santos, conosciuto come Serginho, ex calciatore del Milan, è tornato a parlare della finale persa di Istanbul ai microfoni della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serginho sulla finale di istanbul avremmo perso anche se avessimo giocato una settimana

© Pianetamilan.it - Serginho sulla finale di Istanbul: “Avremmo perso anche se avessimo giocato una settimana”

Leggi anche: Serginho: «A Istanbul avremmo perso la finale di Champions anche se avessimo giocato per una settimana intera»

Leggi anche: Sassaiola al pullman, gli ultras intercettati. “Se avessimo colpito l’autista avremmo fatto una strage”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan-Liverpool a Istanbul, Serginho sbotta: Tante cazzate, all'intervallo litigammo tutti. Una serata maledetta; Milan Serginho | Berlusconi inimitabile Istanbul? Questione mentale o di stregoneria….

serginho finale istanbul avremmoSerginho: "Tante cazzate, a Istanbul all'intervallo litigammo tutti. Succedeva che..." - Serginho, ex calciatore del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. milannews.it

Serginho torna sulla finale di Istanbul: "Non è vero che festeggiavamo nello spogliatoio" - Nel corso del suo intervento per Radio Serie A, l'ex esterno del Milan Serginho ha ricordato la finale di Istanbul persa contro il Liverpool: "È strano perché eravamo una squadra che aveva in difesa ... tuttomercatoweb.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.