Senza alcol ma con gusto
Senza alcol ma con gusto è il motto di gennaio 2026, un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme in modo consapevole. Con Forketters x Dry January Reboot – Senz’alcol, si propone un approccio diverso, più sobrio e salutare, senza rinunciare al piacere di condividere momenti conviviali. Un nuovo modo di vivere il cibo e le bevande, orientato al benessere e alla qualità.
Non è un mese di divieti, ma un cambio di prospettiva. Con Forketters x Dry January Reboot – Senz’alcol, con gusto, gennaio 2026 si apre all’insegna di un nuovo modo di stare insieme, bere e mangiare. Il progetto nasce dall’esperienza e dallo sguardo di Forketters, social eating con guida fondato nel 2022 da Anna Prandoni e Chiara Buzzi, e prende la forma di un tour diffuso che coinvolge locali, ristoranti, enoteche e bistrot del Nord Italia. L’idea è semplice e insieme ambiziosa: portare il Dry January fuori dallo stereotipo della pausa punitiva e trasformarlo in un laboratorio contemporaneo sul bere senz’alcol. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
I NUOVI MOSTI | Senza alcol ma con gusto. Forse.
