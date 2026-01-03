Senderos promuove Jashari e Athekame | Diventeranno protagonisti

Philippe Senderos sostiene con fermezza i giovani svizzeri Jashari e Athekame, promuovendoli come futuri protagonisti. Con parole dirette, il ex difensore sottolinea l’importanza del talento, ma anche della crescita guidata e della pazienza nel loro percorso. Senderos evidenzia la necessità di un percorso graduale, puntando sulla formazione e sull’esperienza per sviluppare al meglio le potenzialità dei giovani che orbitano attorno al Milan.

Parole nette e senza giri larghi. Philippe Senderos promuove i giovani svizzeri che orbitano attorno al Milan e indica una linea chiara: talento sì, ma crescita guidata e pazienza. L’ex difensore rossonero si è soffermato soprattutto su Ardon Jashari, ridimensionando i dubbi legati allo stop fisico: «L’infortunio lo ha rallentato, ma il valore non si discute. È forte e farà una grande carriera». Senderos apre anche alla convivenza tecnica con Luka Modri?: «Possono giocare insieme. Jashari è mancino, ha corsa, può fare la mezzala con Modri? play. Oggi è interno, domani diventerà un grande regista». 🔗 Leggi su Milanzone.it

