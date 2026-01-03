Sembra un fotomontaggio ma è a due passi da te | il borgo segreto che i turisti non hanno ancora scoperto

A pochi passi da te si nasconde un borgo poco conosciuto, che sembra uscito da un quadro: Ulassai, incastonata tra le rocce calcaree dell’Ogliastra. Questo piccolo centro, autentico museo a cielo aperto, conserva un segreto legato alla sua lunga tradizione di vita. Un luogo da scoprire, lontano dai percorsi più battuti, dove la storia e la natura si incontrano in un paesaggio suggestivo e autentico.

Questo borgo è un museo a cielo aperto (e custodisce il segreto della lunga vita) Stretto tra le rocce calcaree dell’Ogliastra, Ulassai appare come un disegno inciso nella pietra. Il borgo, in provincia di Nuoro, si trova in una delle poche Blue Zones del mondo, dove la longevità non è un’eccezione ma una condizione diffusa. Camminando tra i suoi vicoli, si incontrano installazioni d’arte, botteghe antiche, piazze vive. Maria Lai, artista nata qui nel 1919, ha intrecciato la sua opera con le strade del paese, lasciando un’eredità visiva e culturale che continua a crescere. Intorno, i Tacchi d’Ogliastra disegnano un paesaggio verticale, fatto di pareti bianche e gole profonde, mentre cascate, grotte e sentieri trasformano il territorio in un ecosistema vivo. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

