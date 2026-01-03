Sembra un fiordo norvegese ma è il ramo lecchese del lago

Il ramo lecchese del Lago di Como, talvolta chiamato semplicemente “Lago di Lecco”, ricorda per la sua conformazione un fiordo norvegese. Tra le sue acque tranquille e le pareti rocciose che si immergono, si crea un paesaggio unico e suggestivo, che coniuga la bellezza naturale italiana a atmosfere quasi nordiche. Un angolo di Lombardia capace di sorprendere per la sua naturale eleganza e la sua atmosfera intima.

È il Lago di Como, per l'esattezza il ramo di Lecco (che qualcuno chiama direttamente “Lago di Lecco”), ma sembra un fiordo norvegese. E la foto fa il giro del web, diventando così virale.Lo scatto che vi proponiamo in questo articolo è stato realizzato da Anna Borroni, appassionata fotografa di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

