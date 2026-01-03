Selvaggia Lucarelli interviene a Lezioni Private sul Nove, spiegando come il movimento body positivity sia stato spesso frainteso e come oggi si assista a un ritorno all’ideale di magrezza. Ospite di Luca Sommi nella terza puntata, in onda sabato 3 gennaio alle 21:30, la scrittrice analizza i cambiamenti delle percezioni corporee nel contesto sociale attuale.

Ospite di Luca Sommi in occasione della terza puntata di Lezioni Private, in onda questo sabato 3 gennaio alle 21:30 in prima serata sul canale Nove, la scrittrice e conduttrice Selvaggia Lucarelli parla della trasformazione della body positivity. L’opinionista sostiene:“Secondo me non è mai stato vero il body positivity. Era un po’ un modo per raccontarcela, un modo sano, giusto, con intenzioni assolutamente nobili. In questo senso un’immagine interessante – continua la scrittrice – è Kim Kardashian”, perché, spiega “ Kim Kardashian nasce come l’icona del body positivity, della donna morbida, burrosa e molto seduttiva, e diventa famosa proprio grazie anche alla sua fisicità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Selvaggia Lucarelli a Lezioni Private sul Nove:”Body positivity? Mai stata vera, ora assistiamo a un ritorno all’ideale di magrezza”

