Sei famiglie in pena per i figli dispersi nel rogo in discoteca

In seguito alla tragedia avvenuta a Crans-Montana, 13 persone sono rimaste ferite nello stesso incidente. Un ponte aereo è stato organizzato per trasferirli al Niguarda di Milano. Guido Bertolaso ha assicurato che tutte le procedure sono in corso per riportare i feriti a casa e assistere le famiglie coinvolte. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione nella comunità.

