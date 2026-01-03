Sei famiglie in pena per i figli dispersi nel rogo in discoteca
In seguito alla tragedia avvenuta a Crans-Montana, 13 persone sono rimaste ferite nello stesso incidente. Un ponte aereo è stato organizzato per trasferirli al Niguarda di Milano. Guido Bertolaso ha assicurato che tutte le procedure sono in corso per riportare i feriti a casa e assistere le famiglie coinvolte. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione nella comunità.
Sono 13 i feriti della sciagura a Crans-Montana: ponte aereo per trasferirli al Niguarda. Guido Bertolaso: «Li riporteremo a casa». Sono «71 svizzeri, 14 francesi, 11 italiani, quattro serbi, un bosniaco, un belga, un lussemburghese, un polacco e un portoghese» i feriti identificati dalle autorità svizzere. Per 14 dei 119 totali la nazionalità, per ora, non è conosciuta. «Le cifre sono provvisorie», fanno sapere e, quindi, in continua evoluzione, tanto che a quanto risulta all’Italia sono almeno 13 i nostri feriti. Ma è proprio in quei 14 non identificati che si custodisce la speranza di riconoscere qualcuno degli ultimi sei dispersi italiani. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Strage in Svizzera, l’angoscia delle famiglie e il doloroso mistero dei sei giovani italiani dispersi: ecco chi sono
Leggi anche: Il maxi-rogo della torre dei Moro e la speranza, prime famiglie a casa: “Quattro anni di limbo. Ma ora abbiamo due figli”
Abusa della moglie e finisce in carcere: quando esce ricominciano le violenze, picchia anche il figlio. Di nuovo a processo.
«Famiglie con figli scippate di un miliardo» - I deputati Mario Sberna e Gian Luigi Gigli (gruppo parlamentare Democrazia solidale- avvenire.it
Famiglia nel bosco, i genitori convocati giovedi dal Tribunale dei minori. Presto il ricongiungimento con i figli? - Nathan Trevallion e Catherine Birghiman, sono stati convocati per giovedì 4 dicembre dal tribunale dei minori dell'Aquila. corriere.it
Sei figli e niente lavoro ma si può dare speranza - Giovedì scorso nella pagine di attualità abbiamo raccontato la storia della famiglia Schiavon (nome di fantasia), che vive alla periferia di Padova: sei figli dai 15 anni ai 6 mesi, il giovane padre ... avvenire.it
Sono vicino alle famiglie distrutte per quanto accaduto questa notte in Svizzera. Non ci sono parole. Solo un profondo dispiacere e tristezza per tutti quei ragazzi giovanissimi e le famiglie in pena, sospese, distrutte. Prego per tutti voi. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.