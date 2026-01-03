Sei famiglie in pena per i figli dispersi nel rogo in discoteca

In seguito alla tragedia avvenuta a Crans-Montana, 13 persone sono rimaste ferite nello stesso incidente. Un ponte aereo è stato organizzato per trasferirli al Niguarda di Milano. Guido Bertolaso ha assicurato che tutte le procedure sono in corso per riportare i feriti a casa e assistere le famiglie coinvolte. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione nella comunità.

Sono 13 i feriti della sciagura a Crans-Montana: ponte aereo per trasferirli al Niguarda. Guido Bertolaso: «Li riporteremo a casa». Sono «71 svizzeri, 14 francesi, 11 italiani, quattro serbi, un bosniaco, un belga, un lussemburghese, un polacco e un portoghese» i feriti identificati dalle autorità svizzere. Per 14 dei 119 totali la nazionalità, per ora, non è conosciuta. «Le cifre sono provvisorie», fanno sapere e, quindi, in continua evoluzione, tanto che a quanto risulta all’Italia sono almeno 13 i nostri feriti. Ma è proprio in quei 14 non identificati che si custodisce la speranza di riconoscere qualcuno degli ultimi sei dispersi italiani. 🔗 Leggi su Laverita.info

sei famiglie in pena per i figli dispersi nel rogo in discoteca

