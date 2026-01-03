Seggiovia bloccata in Trentino evacuati in 160

Una seggiovia a due posti nella Ski Area San Martino di Castrozza, in Trentino, si è bloccata a causa di un guasto. Poco dopo le 12, le operazioni di evacuazione hanno coinvolto circa 160 persone. Il personale degli impianti di risalita ha prontamente gestito la situazione, garantendo la sicurezza dei passeggeri e avviando le procedure di emergenza. Nessun ferito è stato segnalato.

(Adnkronos) – Blocco per un guasto a una seggiovia in Trentino. Poco dopo le 12 il personale della società degli impianti di risalita della Ski Area San Martino di Castrozza ha allertato il numero unico per le emergenze 112 per un blocco della seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera, a .

