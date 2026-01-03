Se parlan | primi approcci tra fidanzati

Magni Sorprendendo un po’ tutti gli amici radunati, l’altra mattina sul tardi, al "canton di ball", all’angolo della piazza, Carletto e l’Enrico detto "Richén" si sono salutati con un evidente comportamento raggiante, accompagnato da ampi sorrisi. La ragione di tanta allegria? Lo ha spiegato subito il Carletto: "U savù che el me neut el murusa la tüsa del Richén. Insuma saremm parent". L’Enrico ha subito confermato la notizia: il nipote di Carletto e sua figlia si sono fidanzati. L’annuncio ha sorpreso e rallegrato un po’ tutti gli amici che hanno cominciato a stringere le mani ai due futuri parenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

