Se continua così gran parte degli ebrei lascerà l’Europa

Da ilfoglio.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aumento delle partenze di ebrei francesi verso Israele, con circa dieci persone al giorno, evidenzia una tendenza crescente di emigrazione. Questo fenomeno, noto come aliyah, riflette le preoccupazioni di una comunità che sceglie di trasferirsi per motivi legati alla sicurezza e alle condizioni sociali in Europa. La situazione pone interrogativi sulla stabilità delle comunità ebraiche nel continente e sulle future dinamiche demografiche.

Sempre più ebrei francesi stanno facendo l’aliyah, l’immigrazione in Israele. Dieci al giorno lasciano l’Esagono per lo stato ebraico. Il numero di immigrati ebrei francesi arrivat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

