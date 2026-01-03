Se continua così gran parte degli ebrei lascerà l’Europa
L’aumento delle partenze di ebrei francesi verso Israele, con circa dieci persone al giorno, evidenzia una tendenza crescente di emigrazione. Questo fenomeno, noto come aliyah, riflette le preoccupazioni di una comunità che sceglie di trasferirsi per motivi legati alla sicurezza e alle condizioni sociali in Europa. La situazione pone interrogativi sulla stabilità delle comunità ebraiche nel continente e sulle future dinamiche demografiche.
Sempre più ebrei francesi stanno facendo l’aliyah, l’immigrazione in Israele. Dieci al giorno lasciano l’Esagono per lo stato ebraico. Il numero di immigrati ebrei francesi arrivat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: La rivolta degli agricoltori, gli umbri a Bruxelles: "Se si continua così in 10 anni il settore rischia di saltare"
Leggi anche: Tiene banco la rottura tra i due inquilini anche se c'è chi si domanda: «Ma sono mai stati insieme?». E metà degli inquilini lascerà la Casa
Pescara d’Incanto continua tra appuntamenti per bambini e presepe vivente Con l’inizio del 2026, il calendario delle festività natalizie organizzato dal Comune di Pescara prosegue con tanti appuntamenti per grandi e piccoli. Ecco tutto il programma d - facebook.com facebook
Buongiorno a tutti Amici. Continua anche oggi 2 Gennaio 2026 il gran Trend di Capodanno per #CapodannoInsieme a #SalaLettura e #CapodannoFenice Grazie a voi x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.