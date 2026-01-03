Scusi ha una sigaretta? poi giù botte in pieno centro | gli aggressori hanno 17 e 19 anni

Nella zona centrale di Bologna, due giovani di 17 e 19 anni sono stati denunciati dalla polizia per aver tentato una rapina con minacce gravi. L'episodio si è verificato il 3 gennaio 2026, evidenziando il fenomeno della marginalità giovanile e la crescente preoccupazione per la sicurezza urbana. La vicenda sottolinea l'importanza di interventi mirati per prevenire comportamenti delittuosi tra i minorenni.

Bologna, 3 gennaio 2026 - Hanno solo 19 e 17 anni e sono stati denunciati dalla polizia per tentata rapina in concorso e per minacce gravi. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri in pieno centro storico, nelle prime ore della sera. Sul posto è intervenuta una Volante del commissariato Due Torri San Francesco, che ha bloccato i due giovanissimi. Tentata rapina in via Broccaindosso. Un richiedente ha allertato la sala operativa della Questura della presenza di tre giovani che, in via Broccaindosso, hanno approcciato un uomo lungo la strada con la richiesta di una sigaretta. Sigaretta che il malcapitato, un 36enne italiano, non aveva e in cambio, di tutta risposta, è stato colpito e minacciato; nel mentre, i tre gli chiedevano dei soldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

