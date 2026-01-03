Scuola Melissari l' Ic non vuole spostarsi e anche Princi fa un appello al Comune

Da reggiotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo resta al centro del dibattito, con l'Ic che si oppone al trasferimento e Princi che rivolge un appello al Comune. La scuola, collocata in sede provvisoria ormai da un anno, si trova nuovamente di fronte a un imminente spostamento, suscitando diverse opinioni tra genitori e amministratori. La questione evidenzia le tensioni legate alla gestione degli spazi scolastici nel territorio.

Continua a far discutere la vicenda della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo, a cui si impone un nuovo trasferimento, imminente, dalla sede provvisoria in cui la scolaresca era stata collocata un anno fa. In una nota dell'istituto Carducci-Da Feltre dopo il consiglio d'istituto straordinario di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

scuola melissari l ic non vuole spostarsi e anche princi fa un appello al comune

© Reggiotoday.it - Scuola Melissari, l'Ic non vuole spostarsi e anche Princi fa un appello al Comune

Leggi anche: Scuola Melissari, la Regione vigila sul caso e l'opposizione reggina attacca il Comune

Leggi anche: Scuola dell'infanzia Melissari, il trasferimento dei bambini sarà discusso in prefettura

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scuola dell'infanzia Melissari, il trasferimento dei bambini sarà discusso in prefettura; Scuola Melissari, la Regione vigila sul caso e l'opposizione reggina attacca il Comune; Reggio, Melissari-Eremo a rischio trasferimento: convocato il consiglio d’istituto straordinario; Scuola Melissari-Eremo: bambini a rischio trasferimento, genitori e istituzioni chiedono stabilità immediata.

scuola melissari ic vuoleScuola Melissari-Eremo, il Consiglio di Istituto non accetta lo sfratto: convocato tavolo tecnico-istituzionale in Prefettura - Da Feltre di Reggio Calabria, che si è riunito in seduta straordinaria aperta, ha deliberato la volontà di non cedere alle richieste unilaterali dell’ ... strettoweb.com

scuola melissari ic vuoleNuovo sfratto per la scuola Melissari-Eramo. Il Comune diserta il Consiglio d’Istituto - Da Feltre di Reggio Calabria si oppone al trasferimento immediato dei bambini. corrieredellacalabria.it

scuola melissari ic vuole“Sfratto” scuola “Melissari” a Reggio Calabria, convocato tavolo in Prefettura. L’Assessore Micheli: “il diritto allo studio non può essere calpestato” - L’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli esprime pieno sostegno alla comunità educante della Scuola dell’Infanzia Melissari–Eremo, coinvolta in una situazione di forte criticità che rischi ... strettoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.