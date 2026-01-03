Scuola Melissari l' Ic non vuole spostarsi e anche Princi fa un appello al Comune

La vicenda della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo resta al centro del dibattito, con l'Ic che si oppone al trasferimento e Princi che rivolge un appello al Comune. La scuola, collocata in sede provvisoria ormai da un anno, si trova nuovamente di fronte a un imminente spostamento, suscitando diverse opinioni tra genitori e amministratori. La questione evidenzia le tensioni legate alla gestione degli spazi scolastici nel territorio.

Continua a far discutere la vicenda della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo, a cui si impone un nuovo trasferimento, imminente, dalla sede provvisoria in cui la scolaresca era stata collocata un anno fa. In una nota dell'istituto Carducci-Da Feltre dopo il consiglio d'istituto straordinario di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

