Scuola Melissari l' Ic non vuole spostarsi e anche Princi fa un appello al Comune
La vicenda della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo resta al centro del dibattito, con l'Ic che si oppone al trasferimento e Princi che rivolge un appello al Comune. La scuola, collocata in sede provvisoria ormai da un anno, si trova nuovamente di fronte a un imminente spostamento, suscitando diverse opinioni tra genitori e amministratori. La questione evidenzia le tensioni legate alla gestione degli spazi scolastici nel territorio.
Continua a far discutere la vicenda della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo, a cui si impone un nuovo trasferimento, imminente, dalla sede provvisoria in cui la scolaresca era stata collocata un anno fa. In una nota dell'istituto Carducci-Da Feltre dopo il consiglio d'istituto straordinario di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Scuola Melissari, la Regione vigila sul caso e l'opposizione reggina attacca il Comune
Leggi anche: Scuola dell'infanzia Melissari, il trasferimento dei bambini sarà discusso in prefettura
Scuola dell'infanzia Melissari, il trasferimento dei bambini sarà discusso in prefettura; Scuola Melissari, la Regione vigila sul caso e l'opposizione reggina attacca il Comune; Reggio, Melissari-Eremo a rischio trasferimento: convocato il consiglio d’istituto straordinario; Scuola Melissari-Eremo: bambini a rischio trasferimento, genitori e istituzioni chiedono stabilità immediata.
Scuola Melissari-Eremo, il Consiglio di Istituto non accetta lo sfratto: convocato tavolo tecnico-istituzionale in Prefettura - Da Feltre di Reggio Calabria, che si è riunito in seduta straordinaria aperta, ha deliberato la volontà di non cedere alle richieste unilaterali dell’ ... strettoweb.com
Nuovo sfratto per la scuola Melissari-Eramo. Il Comune diserta il Consiglio d’Istituto - Da Feltre di Reggio Calabria si oppone al trasferimento immediato dei bambini. corrieredellacalabria.it
“Sfratto” scuola “Melissari” a Reggio Calabria, convocato tavolo in Prefettura. L’Assessore Micheli: “il diritto allo studio non può essere calpestato” - L’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli esprime pieno sostegno alla comunità educante della Scuola dell’Infanzia Melissari–Eremo, coinvolta in una situazione di forte criticità che rischi ... strettoweb.com
"Il diritto all’istruzione e il benessere dei bambini della Scuola Melissari-Eremo devono essere tutelati" le parole dell'assessore regionale - facebook.com facebook
Scuola Melissari, Cardia: «Basta spostamenti» x.com
