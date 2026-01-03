Scovato piccolo market di cocaina hashish e crack | denunciato un licatese

Un uomo di Licata è stato denunciato dopo il ritrovamento di un piccolo market di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, 20 di hashish e 2 di crack, tutti già suddivisi in dosi. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di droga sul territorio, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

È stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, 20 di hashish e 2 di crack, già suddivisi in dosi. Ma anche di materiale per la pesatura della sostanza stupefacente e due telefonini ritenuti riconducibili all'attività illecita. È per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che.

