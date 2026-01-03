Scossa a Magnago | il sindaco Dario Candiani sceglie le dimissioni

Il sindaco di Magnago, Dario Candiani, ha annunciato le proprie dimissioni, interrompendo anticipatamente il mandato iniziato nel 2022. Laureato in medicina e impegnato per oltre 40 anni nel settore sociale, Candiani ha scelto di lasciare la guida del comune di fronte a nuove esigenze personali e professionali. La decisione avviene dopo un biennio caratterizzato da impegni e sfide amministrative, in un contesto politico segnato da un cambio di amministrazione.

Magnago (Milano) – Un professionista prestato alla politica, fino a poche ore fa. Dario Candiani, eletto sindaco alla guida di una coalizione di centrodestra nella primavera del 2022 (dopo i dieci anni dell’amministrazione Picco di centrosinistra) ha deciso di uscire di scena con largo anticipo rispetto alla scadenza del mandato elettorale, vinto dall’incapacità di trasferire nell’agone politico lo stesso impegno che per oltre 40 anni ha messo nell’ambito sociale, operando come medico di base in paese. Le dimissioni sono state annunciate da Candiani con una lettera protocollata in Municipio: diverranno operative tra una ventina di giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scossa a Magnago: il sindaco Dario Candiani sceglie le dimissioni Leggi anche: Dario Candiani si è dimesso dalla carica di sindaco di Magnago Leggi anche: Al Candiani tornano i concerti di Candiani Groove: nel 2026 sette nuovi appuntamenti per viaggiare con la musica Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Terremoto a Magnago: il sindaco Candiani si dimette, maggioranza in frantumi; Terremoto in comune a Magnago: si dimette il sindaco Dario Candiani; Magnago, Candiani dopo le dimissioni: «Quando passi il limite, serve un bagno di umiltà». Si dimette il sindaco di Magnago: impossibilitato a lavorare con serenità - E' successo nelle scorse ore: il sindaco di Magnago, Dario Candiani, ha rassegnato le dimissioni dalla sua carica. settenews.it Dario Candiani si è dimesso dalla carica di sindaco di Magnago - La decisione è stata comunicata nella giornata di lunedì 29 dicembre attraverso una mail indirizzata alla prefettura e al consiglio comunale ... milanotoday.it

Scossa di magnitudo 3.8 a Massa Martana, gente in strada - Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto origine a una ... ansa.it

Terremoto in comune a Magnago: si dimette il sindaco Dario Candiani Forse segno di una spaccatura dentro la lista Progetto Cambiare: “Impossibile proseguire la carica in maniera costruttiva e serena” Leggi l'articolo su Sempione News #sempionenews #ca - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.