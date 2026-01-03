Scoppia un petardo e perde la mano indaga la procura sulle cause

La procura di Pieve di Cento ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente che ha portato alla perdita di una mano di un 15enne. L’incidente è avvenuto durante i festeggiamenti, quando un petardo ha esploso improvvisamente. Le autorità stanno esaminando le circostanze per accertare eventuali responsabilità e prevenire futuri episodi simili.

La procura indaga per ricostruire l’incidente in cui un 15enne di Pieve di Cento ha perso una mano dopo lo scoppio di un petardo. Il ragazzino, fra l’altro, si è fratturato la mandibola e ustionato una coscia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il minore si sarebbe avvicinato vedendo il botto ancora spento dopo un primo tentativo di accensione. Ma appena ha avvicinato l’accendino alla miccia, la deflagrazione è avvenuta in maniera istantanea, ferendolo in maniera molto grave. Oltre alla perdita della mano destra, il giovane ha riportato anche la frattura della mandibola e una ustione alla coscia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scoppia un petardo e perde la mano, indaga la procura sulle cause Leggi anche: Scoppia un grosso petardo: un ragazzino perde una mano, un altro gravissimo a un occhio Leggi anche: Scoppia un grosso petardo: un ragazzino di 12 anni perde una mano, un altro gravissimo a un occhio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scoppia un grosso petardo: un ragazzino di 12 anni perde una mano, un altro gravissimo a un occhio; Scoppia un petardo, sedicenne perde la mano a Sedegliano; Roma, ucciso dallo scoppio di un petardo: 63enne perde la mano e muore dissanguato; Scoppia petardo, perde una mano a 15 anni. Scoppia un petardo, sedicenne perde la mano a Sedegliano - Un piccolo campione del ciclismo di Cinto Caomaggiore (VE) rimasto vittima di un grave incidente nella notte di Capodanno. rainews.it

Pieve di Cento. Scoppia un petardo, 15enne perde una mano - Il ragazzo si era avvicinato al botto rimasto inizialmente inesploso e ha riportato anche la frattura della mandibola ... rainews.it

Piazza Vittoria, petardo gli scoppia in mano: tredicenne perde 4 dita - Il ragazzino si trovava lì per festeggiare il Capodanno con il padre e il fratello: è stato trasferito all’ospedale di Verona dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ... giornaledibrescia.it

Petardo scoppia in mano a un bimbo: trasportato in Pronto soccorso -> https://www.nordest24.it/san-silvestro-pronto-soccorso-ulss3-venezia - facebook.com facebook

Un bambino e una donna feriti a Lamezia dai botti di Capodanno. Gli scoppia in mano un petardo, prognosi di 10 giorni per un bimbo di 8 anni #ANSA x.com

