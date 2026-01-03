Nella notte a Ferentino, un incendio si è sviluppato nell’androne di un condominio a causa di uno scooter elettrico per disabili in fiamme. L’incidente, avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza, ha causato preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui danni riportati, mentre si valutano eventuali misure di sicurezza da adottare nel condominio.

Paura a Ferentino nella notte. Intorno alla mezzanotte e mezza di oggi, nell'androne di un palazzo è scoppiato un incendio dopo che uno scooter elettrico per disabili è andato a fuoco. Il mezzo non era collegato ad alcuna presa elettrica, come specificato dai carabinieri accorsi sul posto. Dopo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Scooter elettrico per disabili in fiamme: paura in un condominio

