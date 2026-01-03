Scontro tra due auto sulla Cassia Gravi una donna e un bambino

Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla SR 2 Cassia, all’uscita della galleria a Torrenieri, nel comune di Montalcino. Due auto si sono scontrate, causando ferite serie a una donna e a un bambino. Le condizioni delle vittime sono ancora in fase di valutazione, mentre le autorità stanno raccogliendo le testimonianze e ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Grave incidente stradale ieri intorno alle 15 nel comune di Montalcino sulla Sr 2 Cassia all'uscita della galleria a Torrenieri. Si tratta di uno scontro frontale fra due auto; una, con una famiglia di turisti giapponesi a bordo, stava uscendo dalla galleria in direzione Buonconvento, mentre l'altra guidata da una donna (sembra di Abbadia San Salvatore) stava entrando in direzione opposta cioè verso San Quirico d'Orcia. L'urto è stato violento e sul posto si è resa necessaria la presenza di due ambulanze (una della Misericordia di Montalcino con il medico a bordo e una blsd della Misericordia di Torrenieri) e anche di Pegaso 1 e Pegaso 2.

