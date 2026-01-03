Scontro frontale tra autobus e camion è strage! Decine di morti

Un grave incidente si è verificato lungo una strada, coinvolgendo un autobus e un camion in uno scontro frontale. La collisione ha causato numerose vittime e ha richiesto immediati interventi di emergenza. La scena, segnata dal forte impatto, ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, evidenziando la gravità di un evento che ha colpito molte famiglie e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale.

Il buio della strada è stato squarciato all'improvviso da un bagliore accecante e dal rumore sordo del metallo che si accartocciava con una violenza inaudita. In quel momento, il silenzio della notte è stato sostituito dalle grida dei passeggeri e dal fumo denso che ha iniziato a sollevarsi dalle carcasse deformate dei due giganti della strada. Nessuno degli occupanti ha avuto il tempo di rendersi conto di ciò che stava accadendo mentre il carico pesante del rimorchio si riversava ovunque, sommergendo ogni cosa sotto una coltre soffocante. Quello che doveva essere un semplice viaggio di routine si è trasformato in pochi istanti in un inferno di lamiere, dove la polvere sollevata dall impatto ha reso l aria irrespirabile e i soccorsi quasi impossibili.

