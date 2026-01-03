Scontro frontale fra bus e camion almeno 11 morti in Brasile

Un grave incidente ha coinvolto un autobus e un camion sulla strada nello stato di Rio Grande do Sul, Brasile, causando almeno 11 vittime. L’incidente si è verificato in un tratto autostradale della regione, e le autorità stanno ancora indagando sulle cause. La notizia evidenzia la gravità di incidenti stradali di questo tipo e la necessità di attenzione alle condizioni di sicurezza sulle strade.

(Adnkronos) – Almeno 11 persone sono morte in uno scontro frontale tra un autobus e un camion su un’autostrada nello stato di Rio Grande do Sul, nel Brasile meridionale. Lo ha reso noto la polizia locale, aggiungendo che la sabbia che il camion trasportava si è sparsa sul luogo dell’impatto ostacolando le operazioni di soccorso.  . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

