Sconti nella calza della Befana | i saldi invernali prendono il via in tutta Italia

I saldi invernali sono ufficialmente iniziati in tutta Italia, offrendo l'opportunità di approfittare di sconti sui prodotti preferiti. Anche se le festività natalizie si concludono, l’epifania rappresenta un momento ideale per trovare offerte e occasioni di acquisto. Questa fase dei saldi permette ai consumatori di pianificare acquisti consapevoli, approfittando di promozioni valide su diversi settori e articoli.

Le festività natalizie non sono ancora finite e all’Epifania mancano ancora diversi giorni ma chi ha scelto di demandare alla Befana il compito di consegnare i regali, potrà sicuramente contare sui saldi invernali che prendono il via oggi ufficialmente in tutta Italia. Gli sconti andranno avanti fino al prossimo 3 marzo I prezzi scontati fanno gola a 6 italiani su 10. Secondo l’indagine realizzata dalla Confcommercio, in collaborazione con Format Research, con l’avvio dei saldi quasi 6 italiani su 10 si dichiarano pronti ad acquistare a prezzi scontati. Un appuntamento che è atteso dal 47,3% degli acquirenti per comprare articoli desiderati da tempo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

