Sconti in grande anticipo le critiche Ascom | Calendario da rivedere Confesercenti contro i pre-saldi

I saldi invernali sono alle porte, ma il calendario previsto continua a generare discussioni tra le associazioni di categoria. Ascom chiede un aggiornamento, definendo il calendario attuale da rivedere, mentre Confesercenti esprime critiche sui pre-saldi. La differenza di opinioni riflette le sfide di una programmazione che coinvolge commercianti e consumatori, evidenziando l’importanza di un quadro condiviso per un avvio equilibrato e trasparente delle vendite stagionali.

GROSSETO I saldi invernali partono sempre prima e anche quest'anno il calendario continua a dividere le associazioni di categoria. In Toscana, come nel resto d'Italia, le vendite di fine stagione prenderanno il via nei primi giorni di gennaio: da oggi secondo l'accordo tra le Regioni. Una data che riaccende il dibattito sul senso stesso dei saldi e sulla loro reale efficacia per il commercio di prossimità. A contestare apertamente l'anticipo è Confcommercio Grosseto, che da anni denuncia uno scollamento sempre più evidente tra il calendario degli sconti, l'andamento climatico e le dinamiche del mercato.

