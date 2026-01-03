sconti alti gli acquisti ora si fanno in negozio

Gli sconti elevati sono ormai iniziati in tutta Italia, con le vendite che si spostano in negozio. Dopo l’apertura in Valle d’Aosta, anche le altre regioni si preparano a vivere questa fase di promozioni, offrendo ai clienti molte opportunità di acquisto. È il momento di approfittare delle offerte, visitando i negozi locali per trovare prodotti a prezzi vantaggiosi e aggiornare il proprio guardaroba o gli acquisti di casa.

Tre, due, uno: Dopo la Valle d’Aosta che ha inaugurato la stagione giusto ieri, da oggi è corsa ai saldi in tutte le regioni d’Italia. La buona notizia è che (secondo l’Unione nazionale dei consumatori, l’Unc) gli sconti del 2026 saranno più alti rispetto all’ultima tornata di affari per tutti (quella estiva dell’anno scorso), la cattiva notizia è che altrettanto non si può dire in riferimento al giro invernale di dodici mesi fa. Pazienza, quel che è certo è che i saldi sono (e restano) un appuntamento squisitamente fisico: sì è vero, oramai li si trova anche on-line e sì d’accordo, nell’era del digitale sempre più e -shop e catene provano a rilanciarli dalle loro piattaforme in rete, ma le settimane degli sconti fanno riscoprire agli italiani i negozi sotto casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

