Sconti al via | si saldi chi può | La spesa media sarà di 172 euro Solo un riminese su 3 farà acquisti

Sono iniziati gli sconti, un’occasione per risparmiare senza rinunciare alle proprie necessità. La spesa media si attesta intorno ai 172 euro, ma solo un riminese su tre prevede di fare acquisti durante questa promozione. Con l’arrivo del nuovo anno, i prezzi si abbassano, offrendo a molti la possibilità di acquistare di più, mantenendo un occhio attento al budget.

Anno nuovo, prezzi più leggeri. Solitamente non si aspetta altro che acquistare di più, cercando di spendere un po’ meno. Oggi prende il via la stagione dei saldi invernali, ma la Federconsumatori Rimini avverte: "Saranno meno del solito le famiglie che faranno acquisti". Tanto più che in parecchi negozi gli sconti, tra Black friday e promozioni varie, sono già partiti da un pezzo. La stagione dei saldi invernali, che durerà un paio di mesi, si annuncia meno attraente del solito secondo l’osservatorio locale di Federconsumatori: quest’anno, secondo le stime, "appena un terzo delle famiglie ricorrerà agli sconti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

