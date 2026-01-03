Scomparso in stato confusionario dalla Puglia | ritrovato dopo alcuni giorni a Polla
Un uomo pugliese, scomparso in stato confusionale dalla sua abitazione in Puglia, è stato ritrovato a Polla dopo alcuni giorni. La moglie aveva denunciato la sua scomparsa, preoccupata per il suo stato di confusione e mancanza di lucidità. La vicenda si è risolta con il suo ritrovamento, offrendo un esito positivo a una situazione di preoccupazione e incertezza.
La moglie ne aveva denunciato la scomparsa alcuni giorni fa, un allontamento che preoccupava perché l'uomo, un pugliese, aveva dato segni di poca lucidità. Tre giorni dopo è stato trovato in provincia di Salerno, a Polla, in seguito a un incidente.I controlliFondamentale è stato il lavoro dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
