Scomparsa da Livigno | grande apprensione per la 22enne Melissa

Da circa un mese, la comunità di Livigno è in pensiero per la scomparsa di Melissa Acani, 22 anni. La giovane si è allontanata il 3 dicembre e, da allora, non ha più contatti con familiari e amici. Le autorità stanno conducendo indagini per rintracciarla e fare luce sulla sua assenza, che ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini.

Sono settimane di apprensione per Melissa Acani, 22enne residente a Livigno che si è allontanata e non dà più notizie di sè ormai da un mese, cioè dallo scorso 3 dicembre. Le ricerche sono scattate immediatamente, ma non hanno dato l'esito sperato. Attenzione Melissa si è allontanata da Livigno (SO), chiediamo di monitorare particolarmente le zone di Bergamo e Milano. Importante la vostra collaborazione per aiutare la famiglia che è molto in apprensione. Melissa ha bisogno del nostro aiuto

