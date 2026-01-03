Scivola al buio in un dirupo e resta bloccata | donna ritrovata nella notte a Erba

Una donna rimasta bloccata in un dirupo a Erba, in provincia di Como, è stata ritrovata nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio. L’intervento di ricerca, attivato a seguito della sua scomparsa, si è concluso positivamente. La vicenda ha coinvolto le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno lavorato per assicurare la sicurezza della donna e riportarla in salvo.

Si è concluso positivamente nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio un intervento di ricerca persona attivato a Erba, in provincia di Como, dopo la segnalazione di una donna che si era allontanata senza fare ritorno a casa.Su richiesta dei carabinieri, sono state avviate le operazioni di.

