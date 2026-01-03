Scioperi 2025 | oltre uno al giorno Il settore dei trasporti guida le proteste tendenza confermata per il 2026

Nel 2025, si sono verificati oltre 1.400 scioperi in Italia, con il settore dei trasporti in prima linea. I dati della Commissione di Garanzia confermano questa tendenza, che si prevede continui anche nel 2026. Un'analisi che evidenzia le dinamiche sociali e lavorative del paese, mettendo in luce l'importanza di monitorare e comprendere i motivi delle proteste per una lettura accurata della situazione.

L'anno 2025 ha registrato 1.482 scioperi proclamati in Italia. I dati della Commissione di Garanzia mostrano una diminuzione rispetto ai 1.633 del 2024, ma le revoche hanno seguito un andamento opposto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

