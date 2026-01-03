Scioglimento del Comune di Paternò la relazione del ministero | tributi non pagati e irregolarità amministrative

Il Ministero ha pubblicato la relazione sullo scioglimento del Comune di Paternò, evidenziando problemi di gestione, tra cui tributi non pagati e irregolarità amministrative. Oltre alle presunte infiltrazioni mafiose, emergono criticità legate al rispetto delle norme di base, che hanno portato alla decisione di sciogliere l’ente. Questa analisi evidenzia la necessità di interventi per garantire trasparenza e corretta amministrazione.

Non solo presunte infiltrazioni mafiose, ma anche una diffusa inosservanza delle regole amministrative, comprese quelle più basilari. È quanto emerge dalla relazione del ministro dell'Interno allegata al decreto di scioglimento del Comune di Paternò, firmato dal presidente della Repubblica. Nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scioglimento del Comune di Paternò, la relazione del ministero: tributi non pagati e irregolarità amministrative Leggi anche: Comune di Paternò sciolto, la relazione del ministero: tributi non pagati e irregolarità amministrative Leggi anche: Scioglimento del Comune di Paternò, Galvagno: “Una macchia indelebile sulla nostra comunità” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scioglimento del Comune di Paternò per mafia, l’ex sindaco Nino Naso fa ricorso al Tar - Nino Naso ha dato mandato al legale Luigi Casiraro di presentare ricorso al Tar contro lo scioglimento per mafia del Comune di Paternò ... newsicilia.it Paternò, Comune sciolto per mafia: la relazione del ministro dell’Interno: “Amministrazione permeata dal crimine” - La relazione del Ministero dell’Interno sullo scioglimento per mafia del Comune di Paternò descrive un’amministrazione compromessa da accordi elettorali con le cosche, appalti opachi, controlli antima ... corrieretneo.it

Lo scioglimento del Comune di Paternò: tra mafia, uffici nel caos e amministratori che non pagano la Tari - Tra i motivi dello scioglimento per mafia del Comune di Paternò anche gli uffici comunali allo sbando e i mancati controlli. meridionews.it

REI TV. . Scioglimento per mafia del Comune di Paternò: il legale del sindaco Naso annuncia ricorso al Tar. Contestate anche tasse non pagate da amministratori locali, tra questi c'è anche il primo cittadino - facebook.com facebook

Uras, sul mancato scioglimento del Consiglio comunale la Regione prende atto della sentenza del Tar x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.