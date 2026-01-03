Sciabola il Mondiale sbarca a Tunisi | la seconda prova dal 9 all’11 gennaio

La scherma torna a Tunisi dal 9 all’11 gennaio per la seconda prova del Mondiale, parte del programma dei Campionati Assoluti 2026. Questo evento rappresenta un importante appuntamento internazionale, che prosegue il calendario di Coppa del Mondo con un weekend dedicato alle gare di sciabola. Un'occasione per atleti e appassionati di seguire da vicino le competizioni di alto livello nel contesto globale.

Il programma globale della scherma per i Campionati Assoluti 2026 partirà con un ulteriore weekend superbo di Coppa del Mondo. In totale 72 gli schermidori azzurri che imbracceranno le armi in ambientazioni di grande spettacolarità, sparse su tre continenti, con ogni specialità protagonista. Dopo 10 podi conquistati nel 2025, l’Italia prova a migliorarsi nel nuovo . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

