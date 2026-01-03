Sci gigante Kranjska | vince la svizzera Rast Goggia undicesima dopo una bella rimonta

Nella gara di gigante a Kranjska Gora, la svizzera Michelle Gisin ha conquistato la vittoria, mentre Lara Goggia si è classificata undicesima dopo una buona rimonta. La miglior italiana è stata Lara Della Mea, decima. La Coppa del Mondo prosegue con lo slalom speciale previsto per domenica 4 gennaio.

