Sci gigante Kranjska | vince la svizzera Rast Goggia undicesima dopo una bella rimonta
Nella gara di gigante a Kranjska Gora, la svizzera Michelle Gisin ha conquistato la vittoria, mentre Lara Goggia si è classificata undicesima dopo una buona rimonta. La miglior italiana è stata Lara Della Mea, decima. La Coppa del Mondo prosegue con lo slalom speciale previsto per domenica 4 gennaio.
COPPA DEL MONDO. Miglior azzurra è stata la sempre regolare tarvisiana Lara Della Mea, decima. Domenica 4 gennaio lo slalom speciale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
