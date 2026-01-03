Sci e snowboard | 35mila infortuni l’anno in Italia le ore più a rischio

Ogni anno in Italia si registrano circa 35.000 infortuni legati allo sci e allo snowboard. L'aumento di praticanti, insieme all’uso di neve artificiale e alle elevate velocità, ha contribuito a rendere queste attività più rischiose. Conoscere i momenti e le situazioni più a rischio può aiutare a prevenire incidenti e garantire un’esperienza più sicura sulle piste.

L'impennata di presenze in montagna, complici anche la (tanta) neve artificiale e l'alta velocità, si accompagna agli infortuni. "Il fatto è che negli anni, grazie alle attrezzature innovative, la velocità sulle piste è aumentata. Ma gli sciatori non se ne accorgono", avverte Fabrizio Cortese, direttore Ortopedia e Traumatologia Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto (TN) e past president Otodi (società degli Ortopedici e traumatologi ospedalieri italiani). Risultato? "Da stime di massima su dati parziali relativi agli incidenti sportivi disponibili, abbiamo in Italia circa 30-35.000 incidenti l'anno legati agli sport invernali tra sci, snowboard e scialpinismo, di cui circa 1.

