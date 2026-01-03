Sci di fondo Simone Mocellini | Ho buttato via una bella gara ma c’è tanto di positivo oggi

Simone Mocellini e Elia Barp hanno mostrato segnali promettenti nella sprint in tecnica classica a Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski e test event olimpico in vista di Milano Cortina 2026. Nonostante qualche rimpianto sulla prestazione, Mocellini ha sottolineato gli aspetti positivi della giornata, evidenziando il potenziale di crescita e l'importanza di queste esperienze in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Simone Mocellini ed Elia Barp hanno fornito dei segnali molto incoraggianti in occasione della sprint in tecnica classica della Val di Fiemme, valevole come penultima tappa del Tour de Ski e test event olimpico ad un mese dai Giochi di Milano Cortina 2026. I due azzurri sono usciti di scena in semifinale dopo aver destato un’ottima impressione tra la qualificazione e la batteria. Grandi rimpianti soprattutto per Mocellini, addirittura secondo nella prova a cronometro mattutina ma vittima di una caduta in discesa mentre era ancora in lizza per un posto in finale: “ C’è un po’ più di delusione: oggi potevo fare bene, mi stavo giocando molto bene la semifinale ed ero nella posizione in cui volevo essere. 🔗 Leggi su Oasport.it

