Schiarita per Siae Microelettronica Garantiti gli stipendi arretrati e Invitalia conferma l’ingresso

Siae Microelettronica ha annunciato la risoluzione delle criticità finanziarie, garantendo il pagamento degli stipendi arretrati e confermando l’ingresso di Invitalia. Questa soluzione potrebbe rappresentare un passo importante per i circa 700 lavoratori di Siae Microelettronica e Sm Optics, che attendono da tempo il saldo delle mensilità arretrate, tra cui cinque mensilità e la tredicesima.

Forse è la volta buona per i 700 lavoratori di Siae Microelettronica e Sm Optics che intravedono la luce in fondo al tunnel e dovrebbero intanto ottenere il pagamento delle mensilità arretrate (cinque e la tredicesima). Il dato sugli arretrati non dovrebbe più essere in discussione. E, seconda notizia positiva, Invitalia conferma l’interessamento a far parte della nuova società. Lo scorso 23 dicembre è stata depositata la richiesta di Concordato in bianco (per Sm Optics la cosa avverrà invece nei prossimi giorni). Poi il 9 gennaio ci sarà un incontro in Regione che prevede un accordo per il monitoraggio della situazione e soprattutto il monitoraggio si concentrerà sul rispetto della parola data sul pagamento degli arretrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schiarita per Siae Microelettronica. Garantiti gli stipendi arretrati e Invitalia conferma l’ingresso Leggi anche: Siae, sciopero e cancelli bloccati a Cologno Monzese per gli stipendi arretrati Leggi anche: I dipendenti Siae tornano in piazza. Gli stipendi arretrati restano al palo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Schiarita per Siae Microelettronica. Garantiti gli stipendi arretrati e Invitalia conferma l’ingresso. Schiarita per Siae Microelettronica. Garantiti gli stipendi arretrati e Invitalia conferma l’ingresso - La cautela dei sindacati: "Notizia positive, ma servono garanzie sul mantenimento dei li ... ilgiorno.it

Siae, settimana di scioperi: “Lavoratori senza paga trattati come bancomat” - È iniziata oggi a Cologno Monzese una settimana di scioperi e mobilitazioni da parte dei lavoratori della ... ilgiorno.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.