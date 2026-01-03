Schianto auto-furgone | due feriti uno intrappolato nell' abitacolo

Nella giornata di venerdì 2 gennaio, lungo la SS 45 bis tra Limone sul Garda e Campione del Garda, si è verificato uno scontro tra un'auto e un furgone. L’incidente ha coinvolto due persone, di cui una rimasta intrappolata nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere i feriti e gestire la situazione.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 2 gennaio lungo la SS 45 bis, nel tratto compreso tra Limone sul Garda e Campione del Garda. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura e un furgone si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento di due persone e pesanti.

