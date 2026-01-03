Schiamazzi in casa arrivano i carabinieri | aggrediti e morsicati da una donna
Un intervento dei carabinieri a Castiglione delle Stiviere si è concluso con l’aggressione di un militare, morsi alla coscia inclusi, da parte di una donna. L’episodio si è verificato in una abitazione della cittadina mantovana, situata al confine con la nostra provincia. La situazione, caratterizzata da schiamazzi in casa, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.
Una donna ha aggredito i carabinieri, arrivando a mordere uno di loro alla coscia. L’episodio è avvenuto all’interno di un’abitazione a Castiglione delle Stiviere, cittadina mantovana situata al confine con la nostra provincia. Per la donna, una 40enne di origine marocchina, nOn è finita bene: è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Schiamazzi in condominio: arrivano i carabinieri e trovano la droga sul tavolo
Leggi anche: Torre del Lago: volontari della Misericordia aggrediti da familiari di una donna durante soccorso
Schiamazzi in condominio: arrivano i carabinieri e trovano la droga sul tavolo; Tracce di sangue e frammenti di vetro sui piedi: incastrato il ladro ferito; Tracce di sangue e frammenti di vetro sui piedi | incastrato il ladro ferito.
Schiamazzi in casa, arrivano i Carabinieri e la moglie del proprietario perde la testa: arrestata - CASTIGLIONE Un intervento in apparenza senza problematiche: una telefonata giunta al 112 che segnalava eccessivi schiamazzi provenire da un’abitazione di ... vocedimantova.it
Schiamazzi in casa, arrivano i carabinieri: aggrediti e morsicati da una donna - L’episodio è avvenuto all’interno di un’abitazione a Castiglione delle Stiviere, cittadina mantovana situata al ... bresciatoday.it
Infastidita dal controllo per gli schiamazzi, diventa una belva e morde un carabiniere - Castiglione delle Stiviere: ci sono voluti due equipaggi dei militari dell’Arma per bloccare una quarantenne, su di giri dopo aver assunto stupefacenti ... msn.com
Giulianova, schiamazzi in casa: bloccato dai carabinieri con lo spray al peperoncino - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.