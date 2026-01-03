Un intervento dei carabinieri a Castiglione delle Stiviere si è concluso con l’aggressione di un militare, morsi alla coscia inclusi, da parte di una donna. L’episodio si è verificato in una abitazione della cittadina mantovana, situata al confine con la nostra provincia. La situazione, caratterizzata da schiamazzi in casa, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

Una donna ha aggredito i carabinieri, arrivando a mordere uno di loro alla coscia. L’episodio è avvenuto all’interno di un’abitazione a Castiglione delle Stiviere, cittadina mantovana situata al confine con la nostra provincia. Per la donna, una 40enne di origine marocchina, nOn è finita bene: è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Schiamazzi in casa, arrivano i carabinieri: aggrediti e morsicati da una donna

Leggi anche: Schiamazzi in condominio: arrivano i carabinieri e trovano la droga sul tavolo

Leggi anche: Torre del Lago: volontari della Misericordia aggrediti da familiari di una donna durante soccorso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Schiamazzi in condominio: arrivano i carabinieri e trovano la droga sul tavolo; Tracce di sangue e frammenti di vetro sui piedi: incastrato il ladro ferito; Tracce di sangue e frammenti di vetro sui piedi | incastrato il ladro ferito.

Schiamazzi in casa, arrivano i Carabinieri e la moglie del proprietario perde la testa: arrestata - CASTIGLIONE Un intervento in apparenza senza problematiche: una telefonata giunta al 112 che segnalava eccessivi schiamazzi provenire da un’abitazione di ... vocedimantova.it