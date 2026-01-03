Inizia oggi la stagione dei saldi invernali nelle Marche, valida fino al primo marzo. Con un quadro economico migliorato, si stima una spesa media di circa 290 euro a famiglia. Le vendite di fine stagione rappresentano un momento importante per consumatori e commercianti, offrendo opportunità di acquisto a prezzi vantaggiosi e contribuendo al rilancio del settore nel territorio regionale.

Al via oggi la stagione dei saldi invernali nelle Marche. Le vendite di fine stagione proseguiranno fino al primo marzo, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale. Nelle Marche resta in vigore il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi, a tutela della trasparenza del mercato. Secondo le stime di Confcommercio Marche, elaborate dall’Ufficio Studi Confcommercio, la spesa media prevista è pari a circa 130 euro a persona e 290 euro a famiglia. Confcommercio Marche richiama le valutazioni espresse dalla Federazione Moda Italia-Confcommercio, secondo cui i saldi invernali "costituiscono un appuntamento strategico per il rilancio dei consumi di moda e per il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scatta la stagione dei saldi: "Quadro economico migliorato, spesa di 290 euro a famiglia"

