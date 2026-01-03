Scalvini rovina il ritorno di Gasperini a Bergamo l'Atalanta batte la Roma tra gialli e polemiche

Nella sfida tra Atalanta e Roma, è stata decisiva la rete di Scalvini, che ha permesso ai padroni di casa di ottenere i tre punti. La partita è stata segnata anche da tensioni e polemiche, in particolare riguardo a un gol annullato a Scamacca, contribuendo a un clima di nervosismo in campo.

Atalanta-Roma, perché è stato annullato il gol di Scamacca e la spiegazione sulla rete di Scalvini. Cosa è successo - Un match già ricco di pathos per il ritorno di Gasperini in quella che è stata ...

