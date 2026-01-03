Savino Del Bene Volley il 2026 inizia in casa con San Giovanni in Marignano

La Savino Del Bene Volley inaugura il 2026 giocando in casa contro San Giovanni in Marignano. La squadra si prepara ad affrontare la diciottesima giornata del campionato di Serie A1 femminile, confermando il suo impegno e la continuità nel torneo. L'appuntamento al Pala BigMat rappresenta un’occasione importante per proseguire il percorso stagionale e mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide.

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley apre il 2026 tra le mura amiche del Pala BigMat, pronta a riprendere il suo cammino in campionato nella diciottesima giornata della serie A1 di pallavolo femminile. Domani (4 gennaio) alle 17 le ragazze di coach Gaspari affronteranno la Omag-Mt San Giovanni In Marignano, fanalino di coda della classifica e reduce dalla sconfitta per 3-0 contro Vallefoglia del 26 dicembre. La Savino Del Bene Volley arriva invece al primo appuntamento dell'anno solare dopo aver centrato lo scorso 30 dicembre la qualificazione alle finali di Coppa Italia, conquistata grazie al successo per 3-2 nei quarti contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Scandicci, successo al tie break nei quarti di finale di Coppa Italia - Nella sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia, Ognjenovic e compagne vincono un match davvero serrato, in cui le avversarie hanno rimontato due set di svantaggio e ribaltato l’inerzia ... nove.firenze.it

Scandicci non si ferma, la Savino del Bene vola alla Final Four di Coppa Italia - Ancora un successo per la Savino del Bene di Scandicci che vola alla final four di Coppa Italia di Serie A1 di pallavolo femminile, in programma a Torino il 24 e il 25 gennaio 2026. firenzetoday.it

Savino Del Bene Volley Scandicci | Scandicci - facebook.com facebook

Savino Del Bene Scandicci Outlasts Vallefoglia to Reach Coppa Italia Semis They survived a five-set thriller against Vallefoglia: 25-19, 25-22, 20-25, 22-25, 18-16! #CoppaItalia #pallavolo #volleyball Savino Del Bene Scandicci x.com

