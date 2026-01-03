Sava accusa | atti persecutori un arresto Carabinieri

A Sava, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 67 anni, già in libertà vigilata, con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. L’intervento è stato eseguito in flagranza di reato nei giorni scorsi, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza della comunità locale. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine per tutelare le persone e garantire il rispetto delle leggi.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nei giorni scorsi, a Sava, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 67 anni, residente nel posto e già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per il presunto reato di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. La vittima aveva già presentato querela per analoghi comportamenti, consentendo l'attivazione delle procedure di tutela previste dal nostro ordinamento giuridico. L'intervento dei Carabinieri è scaturito da una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte della donna.

