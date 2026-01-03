Analisi della sfida Sassuolo-Parma: con Delprato dal primo minuto e la presenza di Oristanio, il Parma cerca continuità in Serie A, dove non vince due partite consecutive dal luglio 2020. In quell'occasione, sotto la guida di D'Aversa, i gialloblù avevano ottenuto successi contro Napoli e Brescia. Questa partita rappresenta un momento importante per i ducali per migliorare il rendimento e consolidare la posizione in campionato.

Il Parma non vince due partite consecutivamente in Serie A dal luglio 2020. Nell'anno del Covid, i ragazzi di D'Aversa (che chiusero il campionato al 10° posto) avevano battuto Napoli e Brescia alla 35esima e alla 36esima giornata. Da allora, sei punti in due partite mai più. Tuttavia i crociati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Sassuolo-Parma LE ULTIME | Delprato dal 1', c'è pure Oristanio

