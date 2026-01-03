Sassuolo-Parma 1-1 | Pellegrino trova l' angolo giusto
Il match tra Sassuolo e Parma si è concluso con un pareggio 1-1, grazie a un gol di Pellegrino che ha trovato l’angolo giusto. Per il Parma, si tratta di una conferma di una situazione particolare, dato che non vince due partite consecutive in Serie A dal luglio 2020. In quell’anno, sotto la guida di D’Aversa, i gialloblù avevano ottenuto successi contro Napoli e Brescia nelle ultime giornate di campionato.
Il Parma non vince due partite consecutivamente in Serie A dal luglio 2020. Nell'anno del Covid, i ragazzi di D'Aversa (che chiusero il campionato al 10° posto) avevano battuto Napoli e Brescia alla 35esima e alla 36esima giornata. Da allora, sei punti in due partite mai più. Tuttavia i crociati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
